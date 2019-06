Tangenziale, partono i lavori in viale Rosselli

Prorogati a causa del maltempo i lavori che dovevano cominciare lunedì scorso. Il cantiere notturno di viale Fratelli Rosselli parte stasera

AREZZO — Il cantiere notturno di viale Fratelli Rosselli parte stasera. Lo annuncia il Comune di Arezzo ricordando che i lavori sono stati prorogati a causa del maltempo della scorsa settimana: 15mila metri quadrati circa di nuovo asfalto per un investimento di 180mila euro.

Lavori dunque con orario 21,30 - 7 del mattino successivo, da lunedì 3 fino a lunedì 10 giugno con ripristino della regolare circolazione in piena sicurezza nella restante parte della giornata e durante il sabato e la domenica.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione e modificare le tradizionali abitudini in quanto il tratto suddetto verrà nelle ore suddette completamente chiuso al traffico. Così come gli svincoli in entrata e in uscita da e per viale Fratelli Rosselli: quelli di collegamento con via Romana e via Vittorio Veneto, quelli con la strada statale 73 Senese Aretina e quelli con viale Leonardo da Vinci. La viabilità alternativa sarà garantita da viale Dante e via Romana.