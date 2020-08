Covid 9 casi ad Arezzo, anche un bimbo

Contagi in città e nelle vallate. Positivo anche un piccolo di 4 anni. In tutta la Toscana sono 99 le persone che hanno contratto il virus

AREZZO — Ancora molti contagi in Toscana. Sono 99 le persone residenti nella regione trovate positive al Coronavirus che, anche oggi, non ha risparmiato la provincia di Arezzo. Sono 9 i nuovi casi registrati in città, Casentino, Valdichiana e Valdarno. Anche un bambino di appena 4 anni tra i nuovi contagiati.

L'aggiornamento odierno vede i seguenti casi:

- ragazza di 25 anni residente nel capoluogo, già in isolamento domiciliare, sintomatica, rientrata dalla Puglia.

- Uomo di 29 anni residente a Bibbiena, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 32 anni residente a Cortona, asintomatico, già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna.

- Donna di 30 anni residente a Castiglion Fiorentino, sintomatica, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 61 anni residente a Castiglion Fiorentino, esito da screening, già in isolamento domiciliare.

- Bambino di 4 anni residente a Bibbiena, sintomatico, già in isolamento in quanto contatto di persona rientrata dall'India.

- Uomo di 22 anni residente a San Giovanni Valdarno, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato da Rimini.

- Uomo di 28 anni residente a Montevarchi, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna.

- Donna di 25 anni residente a Montevarchi, paucisintomatica, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dalla Sardegna.

Il relazione ai casi odierni, il Dipartimento di Prevenzione ha posto in isolamento 9 contatti stretti riconducibili ai nuovi contagiati. Al momento nella Asl Toscana sud est ci sono 268 positivi mentre 2.112 persone si trovano in quarantena o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Attualmente una persona è ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del San Donato per motivi legati al Covid.

In tutta la Toscana oggi sono state riscontrate positive 99 persone, di cui 25 rientrate dall'estero e 10 da altre regioni italiane. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa e per quanto riguarda gli stati clinici il 76% è asintomatico, il 15% paucisintomatico.