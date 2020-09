​Lavori in corso tra cantieri e divieti

Novità sulla viabilità per una serie di interventi in città e nelle frazioni. Ecco cosa cambia per gli automobilisti

AREZZO — Cantieri e divieti. Da lunedì cambiano le “regole” della viabilità in città e nelle frazioni.

Ad Arezzo da lunedì (7 settembre) e per tutta la settimana, sarà istituito il senso unico provvisorio in viale Leonardo da Vinci con direttrice periferia-centro dalle 8,30 alle 20. L’uscita dalla città sarà garantita percorrendo via Arno-via Vittorio Veneto-via Romana oppure viale Benedetto da Maiano-viale Giotto-via Simone Martini-S.S. 73 Senese Aretina.

Via Salvadori non sarà raggiungibile svoltando a destra da viale Leonardo da Vinci, pertanto il tratto che va dall’intersezione con via Ippolito Nievo a quella con la S.S. 73 Senese Aretina diviene a doppio senso per i soli residenti.

Altro cantiere. Il progetto di cassa di espansione sul torrente Bicchieraia comporterà sempre da lunedì 7 settembre fino a metà dicembre il divieto di transito dal civico 273 di via Anconetana al civico 5 della strada comunale dello Scopetone, 24 ore su 24.

Da lunedì partono anche i lavori di scavo per la predisposizione dei cavi della fibra ottica o per allacciamenti ai servizi; dureranno due giorni (fino a martedì 8) quelli a Policiano con senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in un tratto di 10 metri a partire dal fronte del civico 92. Orario: 8,30-17,30.

Più articolati i divieti di sosta con rimozione in città: in via Uguccione della Faggiuola dall’intersezione con via Alessandro dal Borro a quella con via Giovanni Acuto; in via Giovanni Acuto dall’intersezione con via Uguccione dalla Faggiuola a quella con via Pietro Nenni, dall’intersezione con via Uguccione dalla Faggiuola al civico 10, dall’intersezione con via Uguccione dalla Faggiuola a quella con largo Primo Maggio, dal civico 5 al civico 19.

E ancora: in largo Primo Maggio dall’intersezione con via Giovanni Acuto al civico 49; in via Giuseppe di Vittorio dall’intersezione con via Giovanni XXIII al civico 35; in via Giovanni XXIII dal civico 4 al civico 25, dall’intersezione con via Pietro Nenni al civico 31; in via Pietro Nenni dall’intersezione con via Uguccione dalla Faggiuola a dopo il semaforo che incrocia via Alcide de Gasperi; in via Alcide de Gasperi dal semaforo che incrocia via Pietro Nenni all’intersezione con via Cesare Battisti, dal civico 75 al civico 95; in via Cesare Battisti dal’'intersezione con via Alcide de Gasperi a quella con piazza San Donato; in piazza San Donato dall’intersezione con via Cesare Battisti al civico 25.

Stesse modalità in via Alessandro dal Borro dall’intersezione con via Lachi a quella con via Baldaccio d’Anghiari; in viale dei Carabinieri dall’intersezione con via Baldaccio d’Anghiari a quella con via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa; in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa dall’intersezione con viale dei Carabinieri a quella con via Monte Cervino; in via Frà Savonarola dall’intersezione con via Alessandro dal Borro al civico 12; in via Rita Levi Montalcini dall’intersezione con via Ferraris al civico 27. Fino al 25 novembre con orario 8,30-18,30.