​Sinistra Civica Ecologista: chi sono i candidati

Presentata la lista aretina per le elezioni regionali guidata da Andrea Vignini

AREZZO — Presentata stamani ad Arezzo, al Parco Pertini la lista aretina di Sinistra Civica Ecologista, in lizza alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre a sostegno di Eugenio Giani.

“Non è più tempo di divisioni – ha dichiarato il candidato capolista Andrea Vignini – la Toscana rischia di finire per essere governata dalla peggiore destra della storia repubblicana. Per questo nella coalizione di centro sinistra ci proponiamo come un riferimento per tutti coloro che credono nella democrazia, nello sviluppo sostenibile e nella solidarietà”.

Vignini, 54 anni impiegato, già sindaco di Cortona per 10 anni, guida una lista composta da Federica Gabrielli, 36 anni avvocato; Pierluigi Fabiano, attivo politicamente in Valdarno, 40 anni lavoratore di Ong e impegnato nel sociale.

E ancora: Sara Nocciolini, 39 anni collaboratrice della Fondazione Arezzo Wave Italia; Egildo Magrini 70 anni, pensionato di lunga militanza nel sindacato e in politica in Valtiberina; Raffaella Merelli 52 anni, educatrice e Walter Ralli, 46 anni, artigiano (assente stamani per un impedimento).