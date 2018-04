1MAGGIOALMUSEO, dove andare in Toscana

Le aperture, gli orari e le iniziative dei musei e dei luoghi della cultura del Polo museale della Toscana di martedì primo Maggio

FIRENZE — Martedì primo Maggio, in occasione della Festa del Lavoro, molti dei musei, aree archeologiche e monumenti del Polo Museale della Toscana resteranno aperti come tanti musei statali in Italia, rispettando il normale piano orario e tariffario e con alcune aperture straordinarie.

"Il visitatore potrà immergersi tra capolavori di ogni epoca e civiltà, in un itinerario che va dalle più celebri città d’arte fino ai piccoli e preziosi borghi della provincia - si legge in una nota del Polo museale toscano - Un patrimonio culturale ricchissimo, custodito tra pinacoteche, musei archeologici, cenacoli, ville medicee, fortezze, edifici religiosi, che testimonia la lunga storia della Toscana: dagli antichi insediamenti etruschi e romani fino al vasto patrimonio di arti visive che dal Medioevo all’Ottocento ha caratterizzato le produzioni artistiche toscane e italiane".

La primavera è la stagione migliore per godere lo spettacolo unico della fioritura spontanea nei Giardini delle Ville medicee, tutti a ingresso gratuito, per ammirare le antiche preziose collezioni di agrumi uniche al mondo con esemplari di oltre trecento anni di vita e le selezioni di erbe officinali ancora oggi coltivate e curate come in passato. Inoltre in occasione dell'International Jazz day. Unesco in musica Il Giardino della Villa di Castello e Villa La Petraia saranno eccezionalmente riunite in un unico percorso sonoro animato da straordinarie band, musicisti e artisti dalle 16 alle 22.30.

Gratuite o comprese nel biglietto d’ingresso ai musei le mostre temporanee ancora in corso, le nuove sezioni museali inaugurate di recente, visite e itinerari tematici.

Firenze - MAF Museo Archeologico di Firenze. Aperte al pubblico le nuove sale del Vaso François, del Sarcofago delle Amazzoni e dei Bronzetti greco-romani. Al piano terra prosegue la mostra "L’Arte di donare. Nuove acquisizioni del Museo Archeologico Nazionale"

Arezzo - Spazi espositivi del Sottochiesa della Basilica di San Francesco. “Moda e Modi. Stile e Costume in Italia 1900 - 1960”

Arezzo - Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate". “La Chimera ad Arezzo: una realtà … olografica” Una nuova sezione del museo interamente dedicata alla sua storia e al suo mito.

Lucca - Museo nazionale di Palazzo Mansi. La nuova illuminazione delle sale della Pinacoteca. e l'esposizione di due preziosi abiti napoleonici della collezione Frediani di Lucca

Orbetello (GR) Loc. Ansedonia - Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa. Aperto al pubblico il nuovo percorso archeologico-turistico nell'antica città di Cosa

Calci (PI) - Museo Nazionale della Certosa Monumentale. Nel percorso di visita è di nuovo possibile ammirare il Chiostro del Capitolo restaurato grazie al contributo del progetto del FAI I Luoghi del Cuore e la Quadreria del Priore con l’affresco ritrovato di Pietro Giarrè.



FIRENZE

Museo di San Marco 8.15 - 16.50

Museo Archeologico Nazionale 8.30 – 14.00

Cenacolo di Andrea del Sarto 8.50 - 13.50

Cenacolo di Sant'Apollonia 8.15 - 13.50

Cenacolo di Ognissanti 9.00 – 16.00 APERTURA STRAORDINARIA

Chiostro dello Scalzo 8.15 - 13.50 APERTURA STRAORDINARIA

Giardino della Villa di Castello 8.30 - 18.30

Villa medicea della Petraia 8.30 - 22.30

Parco di Villa il Ventaglio8.15 - 18.30



ANGHIARI (AR)

Museo delle Arti e Tradizioni popolari dell'Alta Valtiberina (Palazzo Taglieschi) 9.00-18.00

AREZZO

Basilica di San Francesco. Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca 9.00 - 18.30

(visite solo su prenotazione info 0575 352727 www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it e pierodellafrancesca-ar@beniculturali.it)

Museo Archeologico Nazionale G. C. Mecenate 8.30 - 19.30

Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna 9.00-13.00 – 15.00-19.30

Museo di Casa Vasari 8.30 - 13.30

CALCI (PI)

Certosa Monumentale di Calci 8.30 - 12.30 (ingresso alle ore 9.00, 10.30, 12.00 in gruppi accompagnati)



CASTELFRANCO-PIANDISCÒ (AR)

Abbazia di Soffena 8.30 – 14.00

CERRETO GUIDI (FI)Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del territorio 10.00—19.00

CHIUSI (SI)Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle 9.00 – 20.00

LUCCA Museo di Palazzo Mansi 8.30 – 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00)

MONSUMMANO TERME (PT) Museo nazionale di Casa Giusti8.00 – 17.30 APERTURA STRAORDINARIA



MONTERIGGIONI (SI) Eremo di San Leonardo al Lago 9.30-15.30 APERTURA STRAORDINARIA



ORBETELLO (GR) Loc. Ansedonia Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa 10.15 – 18.30



PISA Museo Nazionale di San Matteo di Pisa 8:30 - 13:30



PISTOIA

ex Chiesa del Tau 8.15-13.30

Oratorio di San Desiderio 8.15-13.30



Fortezza di Santa Barbara 8.15 – 13.30



POGGIO A CAIANO (PO)

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta 8.15 – 18.30

PORTOFERRAIO (LI) Museo Nazionale delle residenze napoleoniche

Palazzina dei Mulini APERTURA STRAORDINARIA e Villa di San Martino 8.30-13.00



ROSIGNANO MARITTIMO (LI) Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello 10.30-12.30

SIENA



Pinacoteca Nazionale 9.00 - 13.00



Museo Archeologico Nazionale di Siena 10.00-18.30

(Complesso di Santa Maria della Scala – Comune di Siena)