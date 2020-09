​Arezzo 2020: “Covid, mantenere alta la guardia”

Sollecitazione dei candidati della lista di sinistra ad attivare azioni di prevenzione di fronte all'aumento dei contagi. Stoccata a Ghinelli

AREZZO — Tornano a crescere i casi di Covid anche nell'Aretino e sale la preoccupazione della gente.

Una sollecitazione a mantenere alta la guardia arriva dagli esponenti della lista Arezzo 2020 (sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli) che in una nota osservano: “Pur non essendoci ad Arezzo un focolaio al momento preoccupante, ci paiono doverosi e validi il punto per i test con tampone aperto dalla Asl in Piazza della Stazione, la campagna Movida Sì...cura della Regione Toscana, i test sierologici in Piazza Grande realizzati da Asl, Croce rossa, Croce Bianca, Misericordia, da ripetere in altre occasioni e luoghi. I tanti giovani in fila in Piazza della Stazione o in Piazza Grande dimostrano che gran parte dei ragazzi ha preso sul serio la cosa e ci auguriamo che il loro atteggiamento sia da esempio per tutti”.

Non manca una sottolineatura polemica all'indirizzo dell'amministrazione comunale che “dopo le lunghe trasmissioni dei mesi scorsi nelle quali più che altro si pontificava, oggi, non ci sembra sia in atto una capillare azione di informazione, prevenzione, fornitura delle mascherine nei luoghi di ritrovo ed altro volto tenere sotto controllo i possibili contagi”.

Gli esponenti di Arezzo 2020 garantiscono l'impegno a “fare una campagna elettorale sicura. La nostra sede in Via San Giovanni Decollato è frequentata per varie iniziative e richiesta di informazioni - e questo ci fa piacere -, per accedervi è doveroso rispettare le regole di prevenzione: gel, mascherina, distanza, registro”.