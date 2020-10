A-day: prima l'elezione del sindaco e poi il derby

E' il giorno di Arezzo. Alle 15 chiudono i seggi. Intorno alle 18 conosceremo il nome del nuovo primo cittadino. Alle 21, al Comunale, c'è il Perugia

AREZZO — Oggi è una giornata speciale per Arezzo.

Alle 15 chiudono i seggi ed inizia lo spoglio delle schede che porterà alla proclamazione del nuovo sindaco. Presumibilmente, e sezione 37 permettendo, intorno alle 18 conosceremo chi tra Ralli o Ghinelli guiderà la città per i prossimi 5 anni.

Elezioni queste molto importanti per gli aretini ma anche per l'intera Regione. Arezzo è il più grande capoluogo della Toscana dove si vota, pertanto questo risultato è atteso un po' da tutti.

Intanto l'affluenza della domenica elettorale sera è stata inferiore a quella dello stesso giorno di 15 giorni fa. Circa 3 punti percentuali e poco più di duemila aretini in meno, rispetto al 20 settembre, si sono recati alle urne. Ed è proprio l'affluenza ai seggi sarà un elemento determinante per l'elezione del nuovo sindaco.

Ma non è finita qui. Mischiando il "sacro con il profano" alle 21, poi, al Comunale c'è la partita delle partite. Si gioca Arezzo-Perugia un derby che interessa anche i non "dichiaratamente" sportivi. La rivalità tra le due squadre nasce da lontano ed è stata tramandata di generazione in generazione. Gli amaranto negli ultimi giorni hanno messo a segno colpi importanti sul mercato, l'ultimo ieri sera, potenziando l'attacco e rendendolo, almeno sulla carta, uno dei più forti dell'intera Lega Pro.

Insomma oggi è l'A-day e Arezzo sale in cattedra.