Rifiuti, previsti investimenti per 37 milioni

Approvato il nuovo Piano industriale. Via libera al progetto di riposizionamento dell’impianto di recupero integrale di San Zeno

AREZZO — Approvato all'unanimità il nuovo Piano industriale di Aisa Impianti. Questa assunzione è propedeutica a dare il via al progetto di riposizionamento dell’impianto di recupero integrale di San Zeno.

Il nuovo Piano pone le basi per l'avanzamento del progetto che prevede un investimento complessivo di circa 37 milioni di euro, nell’arco temporale di 10 anni, per l’implementazione di quattro linee di trattamento dei rifiuti urbani del territorioaretino : il compostaggio e la digestione anaerobica per la componente organica dei rifiuti con recupero del biogas, la fabbrica di materia per la massimizzazione del recupero delle frazioni inorganiche ed infine la termovalorizzazione per il recupero energetico della componente residua dei rifiuti. “L'investimento”, precisano Ghinelli e Sacchetti, “sarà a completo carico della società senza gravare in nessun modo sulla tariffa dei cittadini".

“Quello di San Zeno è un impianto moderno, sicuro che si inserisce pienamente nella visione concreta e pragmatica dell’economia circolare, visione che ha da sempre contraddistinto la nostra azione amministrativa”, continuano Sindaco e Assessore. “In altri termini, fatti non parole: nei cinque anni dell’amministrazione Ghinelli il costo del servizio per i cittadini è diminuito ed abbiamo con l’approvazione del nuovo piano industriale messo definitivamente in sicurezza il nostro territorio da possibili situazioni emergenziali, che invece sono ricorrenti in realtà territoriali della Toscana che non hanno avuto la lungimiranza e il coraggio di attuare politiche ambientali corrette, innovative ed efficaci come invece è successo ad Arezzo negli ultimi cinque anni".