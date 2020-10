Al Colonna il diploma è anche in .... tedesco

«L'Aria che Tira» non va in onda, l'annuncio di Myrta Merlino: «Sto bene, ho fatto il tampone»

Il titolo di studio ha durata illimitata e permette di accedere alle Università in Germania e in Austria

AREZZO — Firmato, al Liceo Vittoria Colonna, l’accordo internazionale tra il dirigente della scuola aretina, Maurizio Gatteschi, e la referente in Italia del Ministero dell’Istruzione tedesco, Gabriele Volgnandt.

Dopo aver attivato il percorso EsaBac per il doppio diploma italo-francese, il Vittoria Colonna di Arezzo, primo liceo della Toscana secondo la Fondazione Agnelli, grazie a questo nuovo accordo è entrato a far parte della rete PASCH (“SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT” - ”-Scuole: partner del futuro), che conta circa 1800 istituti in tutto il mondo, offrendo ai propri studenti l’opportunità di conseguire il Diploma di Lingua Tedesca, che ha durata illimitata ed è riconosciuto per l’accesso alle università e agli studi superiori in Germania e Austria.

L’obiettivo specifico del progetto PASCH è promuovere i rapporti tra le scuole e la Germania e aiutare gli studenti e i docenti a scambiare esperienze e a collaborare per un miglioramento della didattica e dell’apprendimento della lingua tedesca.