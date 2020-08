​Alluvione 2019, online le regole per i contributi

Conte, Fico e i ministri suonano le percussioni in piazza Montecitorio

Come e dove presentare le domande: c'è tempo fino al 4 novembre

AREZZO — Via libera alle regole per ottenere contributi per i danni provocati dall'alluvione di un anno fa (luglio 2019) che colpì duramente Arezzo e la provincia.

La Regione Toscana, con l'ordinanza numero 104 del 5 agosto ha predisposto la procedura per i nuclei familiari precedentemente ammessi (avendo presentato entro i termini il modulo B1), necessaria a presentare la rendicontazione delle spese e ricevere il contributo di primo sostegno.

A gestire la procedura di erogazione dei contributi sarà il Comune di Arezzo. I beneficiari hanno tre mesi di tempo dall'ordinanza per la presentazione delle attestazioni di spesa sostenuta (fatture, scontrini “parlanti”, ricevute fiscali), debitamente quietanzate o corredate da documento che dimostri l'avvenuto pagamento a fronte del sostegno finanziario assegnato.

Come presentare la domanda?

Va fatto a mano, recandosi allo Sportello Unico di piazza Amintore Fanfani 1 (previo appuntamento tramite agenda on line all'indirizzo agenda.comune.arezzo.it selezionando il servizio Protocollo) per posta elettronica certificata PEC all'indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it o tramite raccomandata A/R a Servizio Ambiente - Comune di Arezzo, piazza Amintore Fanfani 1 (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio della posta certificata). Il termine per la presentazione della documentazione scade alle ore 23.59 del 4 novembre 2020.

L'ordinanza regionale e il relativo allegato può essere consultato alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/eventi-27-e-28-luglio-2019

Per maggiori informazioni si può contattare il Servizio ambiente del Comune di Arezzo allo 0575.377528 – 0575.377310 oppure prociv@comune.arezzo.it