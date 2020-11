La 'giungla' dei casi e dell'isolamento, il punto

Asintomatico, sintomatico, il periodo da trascorrere lontano dalla socialità, l'App Immuni e la quarantena. Gli 'inghippi' degli ultimi giorni

AREZZO — Ci sono migliaia di aretini in quarantena, come in isolamento, come positivi al Covid. Ma cosa c'è da sapere in merito alle manifestazioni fisiche di questo virus, che ci ha completamente sconvolto la vita? E sul periodo da trascorrere "lontano da tutto e tutti?"

A fare il punto è la Asl Toscana Sud Est che dirime alcune questioni. Anche se la situazione è difficile, i nuovi casi sono molti ogni giorno, così come i contatti di questi. Ciò determina qualche inghippo al sistema di comunicazione con i cittadini, che attendono risposte. Nei giorni scorsi era stata attivata una centrale di tracciamento nella biblioteca del San Donato e da ieri ce n'è una maxi ad Arezzo Fiere.

Tornando quindi alle manifestazioni della malattia e ai comportamenti da tenere, ecco che si parla di sintomatico quando il paziente presenta, come dice la parola, sintomi di varia gravità e deve essere isolato. Il provvedimento di isolamento è emanato dal Dipartimento di Prevenzione.

L'asintomatico, anche in questo caso ci aiuta l'italiano, è invece un paziente che non presenta sintomi e deve essere isolato. Stesso iter del provvedimento che determina l'obbligo di stare a casa.

E perciò, come si gestisce il periodo di isolamento? Innanzitutto va detto che non è determinabile a priori e quindi la prescrizione non ne riporta la data di termine, che sarà legata all'evoluzione della malattia. La cessazione è, in ogni caso, stabilita con attestazione formale sempre del Dipartimento di Prevenzione, inviata per mail al paziente.

Mail che in questo periodo stanno facendo le "bizze". Numerosi i ritardi segnalati dagli aretini. Ma lo ribadiamo, il momento da gestire non è facile per nessuno. Azienda Sanitaria e Comuni stanno cercando, in ogni modo, di potenziare ed efficientare i sistemi. Tra proposte e confronti che mirano a trovare soluzioni.

E per quanto riguarda Immuni, di cui tanto si parla? Nel caso in cui pervengano segnalazioni di persone che hanno ricevuto il messaggio dell'App queste vengono di default, cioè automaticamente, messi in quarantena dal Dipartimento, in quanto considerati contatti stretti. Se il cittadino comunica l'alert dell'applicazione al medico di famiglia o al pediatra, lo stesso medico deve fare la segnalazione, sempre per posta elettronica, all'Ufficio di Igiene Pubblica della Asl.