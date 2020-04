Confcommercio stringe accordo con Ebay

La quarantena dirotta il commercio sulle piattaforme online. Accesso gratuito per 12 mesi senza commissioni per tutti gli associati

AREZZO — L'epidemia ha causato uno sconvolgimento nelle abitudini delle famiglie e degli esercenti. Negozi chiusi e azzerato il contatto tra clienti e commercianti. L'economia però non si ferma. Tutto si sposta su internet. I negozi diventano virtuali con le varie opzioni di Marketplace offerte dalla rete.

Confcommercio stringe un accordo con Ebay che apre importanti prospettive per il futuro.

Tutti gli associati godranno di una promozione eccezionale. Fino al 30 giugno nessun costo di entrata né commissioni sul venduto per chi voglia aderire.

Le potenzialità sono immense non solo per far fronte al momento attuale ma anche in vista di una riorganizzazione del lavoro per l'avvenire.

Pochi limiti in merito alle categorie merceologiche consentite, dai prodotti freschi, all'elettronica ai preziosi. L'esperienza dimostra che le vendite online rappresentano di fatto l'asset economico della nuova era e la situazione attuale dovrebbe essere sfruttata al massimo per trarne vantaggio.

Confcommercio dà il proprio contributo e offre supporto a tutti gli imprenditori aretini che sono pronti a lanciarsi nel business del post coronavirus.