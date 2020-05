Confcommercio, cos'è il voucher "salva-vacanza"

Daniele Santoianni arrestato, quando diceva: «Ho partecipato al Grande Fratello per soldi»

Un aiuto alle imprese del settore turistico. Un'alternativa al rimborso per i clienti che avevano prenotato e pagato il costo di pacchetti di viaggio

AREZZO — Si chiama voucher “salva- vacanza” e rappresenta un'alternativa al rimborso per i clienti che avevano prenotato e pagato in anticipo (tutto o in parte) il costo di pacchetti di viaggio, singoli pernottamenti o altri servizi presso strutture ricettive, agenzie di viaggi, tour operator, vettori.

In pratica si tratta di un nuovo strumento che il Governo intende adottare per aiutare le imprese del settore turistico.

"Sulle modalità con le quali verrà concesso e applicato questo voucher restano alcuni dubbi in sospeso”, spiega Laura Lodone, responsabile area turismo Confcommercio Toscana.

Domani si terrà una conferenza online tra gli esperti tecnico-legali di Confcommercio e i vari operatori di settore affiliati al fine di sviscerare ogni dubbio e capire le modalità di applicazione di questo voucher.

I titolari di strutture ricettive, tour operator, vettori e agenzie di viaggio possono inoltrare fin da ora i loro dubbi e domande all’indirizzo di posta elettronica laura.lodone@confcommercio.ar.it