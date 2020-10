Richieste-esiti dei tamponi, c'era una volta Gecov

La piattaforma creata dalla Regione, riservata ai medici e pediatri di libera scelta, oggi è stata soppressa

AREZZO — Tamponi, questo è il dilemma. Nelle ultime ore si assiste ad una grande confusione. I casi di Covid aumentano un po' ovunque ed in molti lamentano una "lenta" risposta da parte dell'Azienda sanitaria.

Certo, la situazione è particolare. Lo stesso direttore generale Asl, Antonio D'Urso, ha ammesso l'eccezionalità dei casi che si stanno verificando sull'intero territorio.

Fatto sta che molti aretini si lamentano di ritardi nelle risposte e non sanno come muoversi.

Una risposta arriva da Lucia Tanti. Il vicesindaco di Arezzo fa presente che dal 20 di ottobre è stata soppressa "Gecov", la piattaforma prima creata e poi chiusa dalla Regione Toscana. Praticamente si trattava di un portale che consentiva a medici e pediatri di libera scelta di inserire richieste e consultare le risposte in merito ai tamponi. Questo strumento permetteva anche di attivare l'Usca. Adesso medici e cittadini hanno altri strumenti. I portali della Asl e della regione sono consultabili online ma questo cambio ha necessariamente creato disservizio.

"Il 20 ottobre io e il sindaco Ghinelli segnalammo che privarsi di Gecov sarebbe stato un errore - afferma Lucia Tanti in un post. Da oggi si segnalano i primi grandi problemi per medici e pazienti. E siamo al 23 ottobre. Credo che la Regione Toscana, in maniera sanitaria, debba ascoltare più i medici ed i sindaci" - conclude la vicesindaco di Arezzo.