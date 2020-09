"Lotta contagio" l'appello di Ralli alla politica

L'esponente del centrosinistra invia un messaggio a tutti i candidati al Consiglio comunale: "Sensibilizzati i cittadini contro il Covid"

AREZZO — Prevenzione e lotta al contagio. Luciano Ralli lancia un appello a tutto il mondo della politica affinché venga divulgata l'informazione sull'importanza di adottare tutte le precauzioni possibili per contrastare il Covid.

" Penso che tutti i candidati, sia quelli a sindaco che quelli a consigliere, debbano utilizzare i loro contatti, sia virtuali che diretti, con le persone per invitare tutti ad usare le forme e gli strumenti di precauzione. Se questo appello venisse formulato dagli oltre 500 candidati, forse potremmo ottenere risultati significativi - ribadisce Ralli".

Il candidato sindaco per il centrosinistra, inoltre, sottolinea quanto sta facendo la Asl Toscana sud-est e la Regione Toscana proprio in materia di prevenzione e tracciamento del virus. Tamponi per chi arriva o parte in treno, in modalità drive thru allo stadio, i test sierologici per i dipendenti della scuole. Senza dimenticare anche l'opportunità di effettuare test e tamponi volontari.

Insomma, il Covid non è debellato, il contagio non si ferma e il mondo della politica deve compattarsi per veicolare a tutti i cittadini il messaggio di usare tutte le precauzioni possibili per limitare il propagarsi del virus.