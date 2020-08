Covid, nessun nuovo contagio in provincia di Arezzo

«Venezia? No, Torino». La città piemontese allagata dopo un temporale estivo

In Toscana 21 casi e un decesso. Sono 11 i positivi di rientro dall'estero. Attualmente ci sono 687 toscani alle prese con il virus

AREZZO — Altri 21 positivi in tutta la Toscana. Il report della Regione indica che, alle 12 di oggi, in provincia di Arezzo non si sono verificati nuovi contagi mentre sono stati riscontrati 2 casi a Firenze, 4 a Massa, 7 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Siena e 3 a Grosseto.

Sono 11 i casi rientrati dall'estero, di cui 9 per motivi di vacanza

Quindi nell'Area Vasta, oggi, solo Arezzo è risultato immune al contagio.

L'età media dei 21 casi odierni è di 40 anni. Per quanto concerne lo stato clinico notiamo una relativa diminuzione, rispetto ai giorni scorsi, degli asintomatici che sono il 43% mentre il 29% è pauci-sintomatico , il 24% con sintomi lievi. Dopo settimane è stato riscontrato un caso con sintomatologia severa.

Attualmente in tutta la Toscana ci sono 687 persone positive al Covid e di queste 15 si trovano ricoverate in ospedale.

Si registra un nuovo decesso a causa del virus. E' morto un uomo di 77 anni residente nella provincia di Pisa.

In serata il consueto report da parte della Asl con eventuali aggiornamenti relativamente alla provincia di Arezzo.