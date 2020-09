Covid, 7 nuovi casi tra cui una bambina

I dati della Sud Est e quelli della Toscana. Oggi nessun decesso

AREZZO — Sono 7 i nuovi casi positivi in provincia di Arezzo. Li comunica la Asl Toscana sud est specificando così:

Castelfranco Piandiscó

- Uomo di 38 già in isolamento domiciliare, sintomatico - indagine in corso

San Giovanni Valdarno

- Uomo 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall’Albania, asintomatico

Laterina Pergine

- Uomo di 38 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Castiglion Fiorentino

- Uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Cavriglia

- Donna di 75 anni già in isolamento domiciliare, rientrata da Courmayeur, sintomatica

Foiano della Chiana

- Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Ortignano Raggiolo

- Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.



Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento 7 contatti per questi nuovi casi e sono già stati messi in isolamento.

Al momento, nella Asl Toscana sud est sono 2.742 le persone in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 8 ricoveri alle Malattie infettive del San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.077 tamponi.

In Toscana i casi di positività, rispetto a ieri, sono 113 in più. Il 62% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, l’8% lieve.

Delle 113 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna); 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (8 Sardegna, 1 Piemonte); 4 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 3 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, sono 1.812 (70 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento a casa (presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi).

Sono invece 4.371 (182 in più rispetto a ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 77 (2 in più rispetto a ieri), 8 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Non si registrano decessi in Toscana.