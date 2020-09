Covid, ancora una studentessa contagiata

Cala il numero dei positivi in provincia di Arezzo. Sono 14 le persone attualmente ricoverate al San Donato. Nel resto della Toscana altri 56 positivi

AREZZO — Calano i contagi in tutta provincia.

Oggi sole due aretine sono risultate positive al tampone. Si tratta di una ragazza di 16 anni residente nel capoluogo, che ha contratto in virus in ambito scolastico e una donna 46enne di Montevarchi. Entrambe si trovano in isolamento domiciliare.

Continua il contagio a scuola, pertanto il Dipartimento di Prevenzione sta monitorando attentamente la situazione degli studenti che sono stati a contatto con la 16enne. In virtù dei casi odierni la Asl ha disposto la quarantena per altri 4 aretini.

Attualmente in tutta l'Area Vasta ci sono 543 persone positive mentre le persone in isolamento domiciliare salgono a 1916.

All'ospedale San Donato ci sono 14 pazienti ricoverati per il Covid e di questi 11 si trovano nel reparto di "Malattie Infettive" mentre 3 in "Terapia Intensiva".

Oggi in Toscana si registrano 56 di positività in più rispetto a ieri: 17 identificati in corso di tracciamento e 39 da attività di screening. Il 74% è risultato asintomatico, l’11% pauci-sintomatico. Dei 56 casi, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane. Il 54% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I ricoverati sono 117 (2 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Complessivamente, 3.251 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (27 in meno rispetto a ieri). Sono 6.951 (403 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 117 (2 in più rispetto a ieri), 20 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 77,5 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa.