Covid, casi in diminuzione in tutta la provincia

Il contagio scende sotto quota 50 sull'intero territorio. Anche in città numeri bassi. Focolaio a Pratovecchio-Stia. Morto un uomo al San Donato

AREZZO — Il Covid rallenta e lo fa in modo deciso. Sono 47 i casi riscontrati oggi in tutta la provincia di Arezzo, 31 in meno rispetto a ieri. Il capoluogo, con 13 positivi, fa registrare il numero più basso degli ultimi tempi. Focolaio a Pratovecchio-Stia, dove oggi sono stati riscontrati 14 nuovi casi. Il Casentino, infatti, è la vallata con il maggior numero di contagiati di giornata, ben 21. Frenata anche in Valdarno con 7 casi ed in Valdichiana dove i positivi odierni sono 5. In Valtiberina è stato accertato un solo contagio a Sestino.

Purtroppo è deceduta un'altra persona per complicazioni dovute al virus. Si tratta di un uomo di 87 anni morto al San Donato.

Calano i ricoverati. Nel reparto Covid dell'ospedale cittadino ci sono 124 pazienti, tre in meno del giorno precedente. Attualmente sono 105 le persone in degenza in "Malattie Infettive" e 19 in "Terapia Intensiva". Sempre 6 gli aretini in "Rianimazione" a Nottola.

I tamponi eseguiti in provincia di Arezzo sono 1.159, mentre ieri erano state 1.330 le persone controllate.

Sono 2.212 gli aretini ancora positivi con ben 90 persone guarite definitivamente dalla malattia.

In tutta l'Area Vasta sono 92 i casi odierni e di questi 47 ad Arezzo, 17 a Siena, 25 a Grosseto e 3 extra Asl.

Scendono sotto le mille unità le persone contagiate in Toscana. Clicca qui per vedere l'andamento regionale.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.