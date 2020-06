Covid, contagiato fuori in degenza nell'aretino

L'uomo di 60 anni è residente nel Valdarno fiorentino ma ha deciso di trascorrere la quarantena in provincia di Arezzo. Contatto di caso già noto

AREZZO — Ancora un caso di Coronavirus in Valdarno. Il contagiato odierno, unico positivo della Toscana sud-est, è un uomo di 60 anni residente nel Valdarno fiorentino che ha deciso di trascorrere la malattia nel Comune di Terranuova Bracciolini.

A dare conferma è il sindaco Sergio Chienni che, con un messaggio sui Social, sottolinea come il 60enne abbia deciso di svolgere la quarantena in un’abitazione in sua disponibilità nel Comune di Terranuona. Le condizioni di salute dell'uomo sono buone e si tratta di contatto di caso già noto alla Asl.

Nelle ultime 24 ore l'Azienda Sanitaria ha effettuato 708 tamponi.