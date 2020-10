Covid, il contagio non dà tregua all'Aretino

Sono 149 i casi riscontrati in provincia. Record di positivi nel capoluogo. In Toscana superata quota 2mila. Salgono a 82 i ricoverati al San Donato

AREZZO — Un'altra giornata "nera" per il contagio in provincia di Arezzo. Sono 149 i nuovi contagiati e più della metà sono persone residenti nel capoluogo.

Il virus è presente su tutte le vallate. Il più giovane è un bambino di 6 anni residente in città mentre il più anziano è un 93enne di Capolona.

Incremento di casi in Valdichiana e specialmente nel Comune di Monte San Savino che anche oggi ha fatto registrare altri 15 positivi al Covid.

Su 149 contagi 34 hanno preso il virus in quanto contatto di caso, quindi persone conviventi o che hanno avuto rapporti diretti con i positivi.

Sono 4 le persone riscontrate positive nelle strutture sanitarie o Rsa. Di questi 3 si trovano ad Arezzo e uno a Civitella in val di Chiana con un'età rispettivamente di 27, 34, 44 e 87 anni.

Attualmente ci sono 73 ricoverati presso le Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo.

La Asl fa sapere che altri 23 aretini "debolmente positivi" in attesa della conferma del secondo tampone prima di essere dichiarati casi.

In tutta l'Area Vasta oggi si sono verificati 249 nuovi casi e di questi 148 ad Arezzo, 55 nella provincia di Siena e 46 in quella di Grosseto.

Al momento nella Asl Toscana sud est ci sono 2867 positivi mentre sono 6047 le persone in isolamento domiciliare.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti, nell'Area Vasta, è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2606 tamponi.

In Toscana, invece, è stata superata la soglia dei 2mila casi. Oggi sono 2171 le persone contagiate in tutta la regione, il 25% dei soggetti testati. Numeri troppo alti che fanno capire come il virus sia in forte espansione.

Gli attualmente positivi sono oggi 19376, +12% rispetto a ieri. I ricoverati sono 889 (64 in più rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (1 in meno).

Le persone guarite sono complessivamente 12.810 (102 in più rispetto)

I tamponi eseguiti in tutta la regione hanno raggiunto quota 1.013.957, ben 13122 in più rispetto a ieri.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.

