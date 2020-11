Covid e rientro a scuola, quali le regole

I percorsi da intraprendere in caso di positività, o se contatti stretti ma negativi e

AREZZO — Il Covid è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità. Anzi, attualmente siamo in zona rossa, quindi le limitazioni sono ancora maggiori. Le scuole Scuole superiori e Medie sono chiuse, mentre proseguono a frequentare in aula i bimbi del Nido, della Materna e delle Elementari.

Ma quali certificazioni sono necessarie per il rientro a lezione? A dare indicazioni più precise è la Asl Toscana Sud Est.

Per gli alunni risultati positivi è necessaria l'attestazione di guarigione emessa dal Dipartimento di Prevenzione.

Nel caso, invece, dei contatti stretti scolastici viene disposto un provvedimento di quarantena sempre dal Dipartimento di prevenzione dopo 14 giorni, oppure anche con l'esito del tampone dopo dieci giorni è possibile tornare tra i banchi.

Se si tratta poi di assenze in attesa del risultato del tampone, in presenza di sintomi sospetti, nel caso in cui la risposta è negativa e la persona è in buona salute, occorre comunque l'attestazione del medico curante che è stato effettuato il percorso previsto per casi sospetti e il test ha dato esito negativo.

Infine, per la mancanza da scuola, non collegata a sintomi Covid, le assenze fino a tre giorni, per Nidi e Materne, o fino a 5 giorni, per Elementari, Medie o Superiori, non hanno bisogno di certificazione medica. Che serve però superati questi limiti temporali.