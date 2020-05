Covid il contagio si ferma, zero casi

Chi finanzia l'Oms? Cos'è e come funziona l'agenzia dell'Onu

Quattro i guariti odierni per un totale di 446. Il positivo segnalato dal sindaco di Castiglion Fibocchi rientra tra quelli già riscontrati ad Arezzo

AREZZO — Finalmente zero casi di contagio. Dall'inizio della pandemia oggi è il primo giorno che non si registrano postivi. A metà aprile ci furono dati simili ma la mancanza del reagente sulla lettura dei tamponi rese non del tutto veritiere le verifiche effettuate dalla Asl.

Oggi si può ufficialmente affermare che il Covid si ferma sull'intera provincia di Arezzo. Stamani il sindaco di Castiglion Fibocchi ha annunciato il primo contagiato in paese ma il caso di riferisce ad una donna già conteggiata ad Arezzo città. La signora, infatti, in un primo momento aveva richiesto di trascorrere la quarantena nel capoluogo mentre poi ha deciso di tornare al paese di residenza.

In tutta l'area della Toscana sud-est si sono verificati due casi, in provincia di Siena e in quella di Grosseto.

Sono 4 i guariti odierni che fanno salire a 446 il numero delle persone definitivamente uscite dal Covid.

Attualmente la Asl ha in carico un totale 309 casi. Tra questi 202 persone sono in isolamento domiciliare, 42 in ospedale e 1.103 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 maggio sono stati effettuati 1.199 tamponi sull'intera area sud-est della Toscana. Sono stati individuati 19 positivi (ripetizioni + nuovi casi).