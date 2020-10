Covid, impennata di casi in città e nelle vallate

Sono 54 i nuovi contagiati nella provincia di Arezzo. Dato più alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Positivi 25 studenti. Quarantena per 200

AREZZO — E' tornata la pandemia. Il Covid continua a contagiare in tutto il territorio aretino. Oggi sono 54 i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo, la peggior giornata dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Numeri alti, che fanno tornare in mente i mesi cupi quando il Covid faceva paura e obbligava le persone a restare in casa.

Gli studenti sono la categoria più contagiata. Oggi ben 25 ragazzi che frequentano ogni ordine e grado di scuola sono stati trovati positivi al Covid. Così come altri 2 insegnanti. Scende l'età media del contagio. Il più anziano ha 72 anni. Un solo caso da rientro, dall'Ucraina.

Contagi nel capoluogo, in Valdarno, Valdichiana e Casentino. Al momento nessun caso è stato riscontrato in Valtiberina.

In virtù dei nuovi positivi il dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 200 aretini.

Al momenti i ricoverati al San Donato sono 15: dieci in "Malattie Infettive" e cinque nel reparto di "Terapia Intensiva".

Ecco il dettaglio dei casi odierni.

Arezzo (12 casi)

- Uomo di 64 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Bambina di 4 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

- Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

- Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, studente.

- Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, studente.

- Bambino di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, studente.

- Ragazza di 14 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, studente.

- Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 82 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Bibbiena (12 casi)

- Ragazza di 8 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

- Ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

- Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica, studente.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, studente.

- Ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto, paucisintomatico, studente.

- Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, insegnante.

- Donna di 94 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

- Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto pacisintomatico, studente.

- Ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

- Donna di 62 anni già in isolamento domiciliare, insegnante.

Bucine

- Bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Piandiscò (2 casi)

- Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, studente.

- Donna di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Castiglion Fiorentino (2 casi)

- Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Cavriglia (3 casi)

- Donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 25 anni già in isolamento domiciliare, rientrata da fuori Regione.

Cortona

- Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Ucraina, sintomatico.

Laterina – Pergine Valdarno (4 casi)

- Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente.

- Ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

- Uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

Loro Ciuffenna

- Uomo di 75 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

Montevarchi (7 casi)

- Bambina di 5 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

- Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

- Donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Uomo di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 74 anni, già in isolamento, l’esito del tampone è stato rilevato in pre-ospedalizzazione.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare, studente.

San Giovanni Valdarno (3 casi)

- Bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, studente.

- Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso.

Terranuova Bracciolini

- Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente.

Capolona

- Donna di 53 anni, già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Marciano della Chiana (2 casi)

- Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, studente.

- Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, studente.

Subbiano (2 casi)

- Donna di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, insegnante.

- Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Sale la curva del contagio in tutta la Toscana. Oggi sono stati riscontrati altri 209 casi con un'età media di 42 anni circa (il 23% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). Per quanto riguarda gli stati clinici il 57% è risultato asintomatico mentre il 24% pauci-sintomatico.

Delle 209 positività odierne, 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Le persone complessivamente guarite in tutta la regione sono 10.606 (75 in più rispetto a ieri).

Attualmente ci sono 4199 toscani alle prese con il Covid.

Oggi non si registrano nuovi decessi.