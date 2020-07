Il Covid torna ad insidiare il Valdarno

Cinque positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Contagiati bambini e giovani a Castelfranco-Piandisco' e Montevarchi. Picco di casi in Toscana

AREZZO — Il Covid torna a bussare alle porte di Arezzo e lo fa in maniera netta e preoccupante. Oggi sono stati riscontrati 5 nuovi positivi in Valdarno.

Nel Comune di Castelfranco-Piandisco' sono risultate positive 3 persone: una donna 30 anni, il figlio di 6 e un ventenne collega di lavoro della signora.

A Montevarchi, invece, la Asl ha accertato altri 2 contagi, una bimba di 7 anni e una donna di 47.

Diciamo subito che i casi sono tutti collegati tra loro e sono stati individuati in seguito al contagio della 34enne di origine albanese, accertato venerdì, che attualmente si trova ricoverata all'ospedale San Donato.

In un solo giorno, quindi, la provincia di Arezzo vede 5 nuovi positivi ma, come detto, tutti legati da rapporti di parentela o lavoro.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, ben 16 persone sono risultate positive al Covid. Oltre ai 5 casi aretini, si registrano anche dieci contagiati a Firenze ed uno a Massa Carrara. Di questi, ben 13 casi riguardano cittadini di ritorno dall'Albania mentre uno dall'Ecuador.

Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri in arrivo dall'estero.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 278 positivi per centomila abitanti (media italiana circa 405 per centomila).