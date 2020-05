Covid, ancora un contagiato e un'altra vittima

Ecco come il coronavirus si può diffondere in un ristorante: il video dell'esperimento

Solo due casi riscontrati nell'area sud est della Toscana. Tra Arezzo, Siena e Grosseto superati i mille guariti. Morto un 67enne di Montevarchi

AREZZO — Casi al lumicino ma ancora non si è raggiunta la fatidica quota zero. Anche oggi un nuovo positivo. Si tratta di un 29enne residente a Pieve Santo Stefano.

Oltre al giovane pievano, nell'area sud-est della Toscana, è stato riscontrato un altro caso ad Asciano.

I guariti complessivi sono 9 di cui 3 in provincia di Arezzo e più precisamente 1 nel capoluogo, 1 a Bucine e 1 a Castiglion Fiorentino.

Con i dati odierni il numero delle persone che hanno definitivamente superato la malattia sale a 1011, tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

C'è da segnalare un altro decesso. Questa mattina è morto un uomo di 67 anni all'ospedale San Donato. L'uomo era stata ricoverato in seguito al Covid e proveniva dalla Rsa di Montevarchi.

Attualmente sono 392 i casi in carico alla Asl. Tra questi 262 persone sono in isolamento domiciliare mentre 51 ricoverati in ospedale.