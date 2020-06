Covid, nuovo caso in Valdarno

In un giorno sono stati effettuati 265 tamponi in tutta la Sud Est

AREZZO — Oggi si registra un nuovo caso di Covid 19 nel Comune di Montevarchi.

Si tratta di un ragazzo di 13 anni, asintomatico, che si trova al proprio domicilio. E' il contatto di un caso già noto.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 39 casi in carico, di cui 21 persone in isolamento domiciliare, 11 in Ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1355.

Dalle 14 di ieri alle 14 di oggi, sono stati effettuati 265 tamponi.