Covid, pochi casi in più e tanti nuovi guariti

Sono 37 i nuovi positivi in tutta la provincia. Scendono sotto 2mila gli aretini ancora alle prese con il virus. Morto in ospedale un altro uomo

AREZZO — Si stabilizza la curva del contagio in provincia di Arezzo. Oggi sono 37 i nuovi positivi sull'intero territorio, 5 in più rispetto a ieri.

Nonostante il minimo incremento i dati del contagio fanno ben sperare e indicano come la seconda ondata sia da considerarsi alle spalle. Certo, è ancora presto per cantar vittoria ma l'andamento generale parla chiaro.

Nel capoluogo i positivi sono 10, il doppio di quelli registrati il giorno precedente.

Aumenta il contagio in Valtiberina che, con 12 casi, è la vallata più colpita dal virus. A tal proposito si segnalano 6 nuovi malati a Sansepolcro e 5 a Sestino.

In Valdichiana i positivi odierni sono 8.

Dopo il picco di ieri, in Valdarno si segnalano solo 5 nuovi contagiati mentre il Casentino chiude la graduatoria con 2 casi.

Oggi la Asl ha verificato 1.270 persone, quasi il doppio dei tamponi eseguiti ieri (716).

Il virus ha provocato la morte di un'altra persona. Ieri notte è deceduto al San Donato un uomo di 70 anni.

Lieve incremento dei ricoverati. Sono 124 i pazienti dei reparti Covid dell'ospedale cittadino, due in più di ieri. Di questi 107 si trovano in "Malattie Infettive" e 19 sempre in "Terapia Intensiva". Restano 4 gli aretini in "Rianimazione" a Nottola.

Balzo in avanti dei guariti. Oggi ben 81 persone sono definitivamente uscite dalla malattia.

Il numero delle persone ancora positive in tutta la provincia scende sotto le 2mila unità. Attualmente, infatti, ci sono 1.932 aretini contagiati, 173 in meno rispetto a ieri. Ma le buone notizie non finiscono qui. Ben 743 contatti di caso sono usciti dalla quarantena che ad oggi vede 3.182 aretini costretti in isolamento domiciliare. Un dato importante che attesta come l'attività di tracciamento funzioni e che il virus non ha più quell'effetto contagiante delle settimane scorse.

In tutta l'Area Vasta i casi odierni sono 63 e di questi 37 in provincia di Arezzo, 11 in quella di Siena, 14 nel grossetano e 1 extra Asl.

Calo drastico dei positivi nella regione. Clicca qui per l'andamento del contagio in Toscana.

Ecco il dettaglio dei casi in provincia di Arezzo.