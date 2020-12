Covid, 43 nuovi positivi e 75 guariti nell'Aretino

Il capoluogo è il più contagiato di tutta la provincia. Escalation di casi a Sestino. Stazionari i ricoveri. Calano le persone in quarantena

AREZZO — Il Covid si allontana dall'Aretino. Sono 43 i nuovi casi riscontrati in tutta provincia. Numeri bassi che fanno ben sperare

Il capoluogo, rispetto ai giorni precedenti, è il più colpito dal virus con altri 14 casi.

In Valdichiana i positivi odierni sono 11 e di questi ben 6 sono residenti a Cortona.

Incremento di casi in Valtiberina (11) dove spiccano gli 8 contagiati di Sestino.

Giornata relativamente tranquilla in Valdarno che ha fatto registrare 5 nuovi positivi così come in Casentino dove i casi odierni sono solo due.

Le buone notizie arrivano dai guariti che oggi sono 75. Attualmente, infatti, ci sono 1626 aretini ancora positivi, 145 in meno rispetto a ieri.

Calano anche i quarantenati che oggi scendono sotto quota 3mila e con più precisone sono 2940 le persone in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Sul fronte ricoveri riscontriamo l'uscita dalla "Rianimazione" di un paziente. Pertanto al San Donato ci sono 120 ricoverati e di questi 101 in "Malattie Infettive" e 19 in "Terapia Intensiva". Sempre 4 gli aretini in "Rianimazione" a Nottola.

Il numero di tamponi eseguiti dalla Asl nelle ultime 24 ore è stato 1136, in linea con quelli effettuati ieri.

Nell'intera Area Vasta ci sono 127 nuovi casi e di questi 43 in provincia di Arezzo, 57 in quella di Siena, 24 nel grossetano e 3 extra Asl.

In Toscana numeri in leggero aumento ma sempre sotto le mille unità. Clicca qui per l'andamento regionale del contagio.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.