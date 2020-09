Covid, sono 6 i positivi in più nell'Aretino

Un uomo del Valdarno è ricoverato in Malattie Infettive al San Donato. In Toscana i casi registrati da ieri sono 99

AREZZO — Secondo i dati forniti dalla Asl Toscana sud est, i positivi registrati dalle ore 14 di ieri sono 6 in provincia di Arezzo.

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

- uomo di 38 già in isolamento domiciliare, rientrato dal Senegal, asintomatico

- donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata da Albania, asintomatica

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

- uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

- uomo di 63 anni, screening durante il ricovero, sintomatico (ricoverato al San Donato, Malattie Infettive)

Comune di sorveglianza Arezzo:

- donna di 25 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata dalla Sardegna

Comune di sorveglianza Cavriglia:

- donna di 31 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. L'attività ha evidenziato per il momento 16 contatti per i casi di Arezzo, immediatamente messi in isolamento. Al momento, nella Asl Toscana sud est sono seguite 434 persone risultate positive al tampone.

2.749 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 8 ricoverati in Malattie Infettive al San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ha visto effettuare 2008 tamponi.

A livello regionale, in Toscana sono 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). Per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 21% pauci-sintomatico. Delle 99 positività odierne, 16 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 3 per motivi di vacanza (Spagna). 6 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (5 Sardegna, 1 Sicilia). 5 casi riferibili a cittadini residenti fuori, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Gli attualmente positivi sono oggi 1.817, +5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

La Asl Sud Est ha comunicato anche il numero di tamponi effettuati alla postazione della stazione di Arezzo dal 26 agosto: il totale è 1103, di cui 39 oggi fino alle 18.