Covid, 187 nuovi positivi e 8 morti

I casi odierni in città sfiorano quota 100. Sale in contagio in Valdichiana e Casentino. Deceduti 6 uomini e 2 donne ultra-ottantenni

AREZZO — Altra giornata pesante sul fronte Covid. In provincia di Arezzo sono stati riscontrati 187 nuovi casi.

Nel capoluogo il contagio dilaga con altri 97 positivi. Tre aretini sono stati ricoverati e tra i casi odierni c'è anche un ospite di una struttura residenziale della città.

In Valdichiana sono 45 i positivi con Cortona, Civitella, Monte San Savino i paesi più colpiti. Salgono i casi anche in Casentino, oggi 25. Sansepolcro con altri 14 contagiati alza la media della Valtiberina (19). Quasi assente, oggi, il virus in Valdarno.

Tra ieri e oggi sono decedute 8 persone. La sera del 30 ottobre sono morti al San Donato 4 uomini con un'età di 80,90, 90 e 91 anni, positivi al Covid. Nella giornata odierna hanno perso la vita due uomini di 87 e 80 anni e due donne di 82 e 83 anni. Tutti i pazienti, con un quadro clinico complesso, erano affetti da importanti patologie croniche riacutizzate a seguito del virus.

Il contagio insiste sulla fascia d'età che va dai 30 ai 60 anni. I più piccoli sono tre bambini di 3 anni residenti a Arezzo, Castiglion Fiorentino e Sansepolcro mentre i più anziani hanno 94 anni, sono un uomo e una donna di Arezzo.

Sono 48 i positivi che hanno contratto il virus perché a contatto con contagiato.

Aumentano i ricoverati. Attualmente al San Donato ci sono 108 pazienti e di questi 90 in "Malattie Infettive" e 18 in "Terapia Intensiva".

Il Dipartimento di Prevenzione ha posto in quarantena altri 91 aretini perché contatti stretti dei nuovi positivi.

La Asl informa che altre 69 persone risultano "debolmente positivi" e sono in attesa del secondo tampone di conferma per essere classificati caso.

In tutta l'Area Vasta i positivi odierni sono 320 e di questi 187 in provincia di Arezzo, 68 in quella di Grosseto e 60 a Siena, 5 casi sono riferiti a soggetti extra Asl.

Attualmente nella Asl Toscana sud-est ci sono 4402 a domicilio, 33 presso le strutture di Cure Intermedie e 33 presso l'albergo sanitario mentre 7379 si trovano in quarantena perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Aumentano i casi anche in Toscana. Oggi sono 2379 i nuovi contagiati in regione con un'età media di 45 anni. Dei 9309 tamponi eseguiti a potenziali casi, il 26% è risultato positivo.

Attualmente sono 29974 i toscani alle prese con il Covid.

I ricoverati salgono a 1279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più).

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.

Anghiari

- Bambino di 4 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

Arezzo (97 casi)

- Bambino di 3 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazza di 13 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 23 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 49 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare

- Bambina di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 12 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 12 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 13 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 18 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 30 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 31 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 32 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 35 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 37 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 40 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 40 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 40 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 40 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 40 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 57 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 70 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 71 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 73 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 77 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 80 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 84 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 94 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 52 anni struttura residenziale

- Uomo di 86 anni Ricovero in ospedale

- Uomo di 80 anni Ricovero in ospedale

-Donna di 94 anni Ricovero in ospedale

Bibbiena (5 casi)

- Ragazzo di 12 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

- Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 32 anni Isolamento Domiciliare

Capolona (5 casi)

- Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Castiglion Fiorentino (7 casi)

- Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 75 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 82 anni Isolamento Domiciliare

- Bambina di 3 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 78 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 84 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Cavriglia

- Bambino di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Civitella In Val Di Chiana (9 casi)

- Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 25 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 74 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Cortona (13 casi)

- Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 34 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

- Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 57 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 86 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 18 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare

Foiano Della Chiana (4 casi)

- Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 43 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

Lucignano

- Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare

Marciano Della Chiana (2 casi)

- Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 73 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Monte San Savino (9 casi)

- Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare

Ortignano-Raggiolo

- Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Pieve Santo Stefano (3 casi)

- Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare

- Bambino di 9 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Poppi (9 casi)

- Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 74 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare

- Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

- Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 40 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Sansepolcro (14 casi)

- Donna di 19 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 77 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 77 anni Isolamento Domiciliare

- Bambino di 3 anni Isolamento Domiciliare

- Bambina di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 80 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 43 anni Ricovero in Ospedale

Sestino

- Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

Subbiano (6 casi)

- Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 37 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 41 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 68 anni Isolamento Domiciliare