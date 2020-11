Covid, calano i casi ma aumentano i morti

Riscontrati 173 positivi in tutta la provincia di Arezzo. Diminuiscono i contagi nel capoluogo e salgono in Valdarno. Sono 129 i ricoverati

AREZZO — Ancora 173 positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo.

Frenata di contagi nel capoluogo che oggi fa registrare 43 nuovi casi.

Sale il contagio in Valdarno, dove sono stati riscontrati altri 74 positivi. A Montevarchi ben 7 tra bambini e ragazzi hanno contratto il virus. Tanti i casi anche a San Giovanni, Castelfranco-Piandiscò, Laterina-Pergine e Bucine.

Calano i contagi in Valdichiana così come in Casentino dove, per ciascuna vallata, sono 20 i positivi odierni.

Anche oggi si registrano altri due decessi. Si tratta di due uomini con un quadro clinico complicato. Il primo è morto il 2 novembre presso una Rsa privata ed il secondo è spirato ieri sera al San Donato.

Il virus colpisce tutte le fasce d'età e la più piccola è una neonata di Arezzo mentre i più anziani sono tre donne e una uomo residenti rispettivamente a Anghiari, nel capoluogo, a Montevarchi e Monte San Savino.

Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Sono 129 i pazienti al San Donato di cui 109 in "Malattie Infettive" e 20 presso la "Terapia Intensiva".

In virtù dei casi odierni il Dipartimento di Prevenzione ha tracciato altri 114 contatti di caso che sono stati immediatamente posti in quarantena.

La Asl comunica che ci sono altri 44 aretini "debolmente positivi" in attesa del tampone di riscontro prima di essere classificati caso.

In tutta l'Area Vasta i contagi odierni sono 319 di cui 173 in provincia di Arezzo, 68 in quella di Grosseto e 77 in provincia di Siena.

I positivi in carico alla Asl Toscana sud est sono 5211 a domicilio, 34 presso le strutture di Cure Intermedie e 43 presso l'albergo sanitario mentre salgono a 8864 gli isolati.

In Toscana oggi sono 2273 i nuovi positivi su un totale di 55088 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

L'età media dei 2273 casi odierni è di 47 anni circa.

I guariti crescono dell’ 1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 37482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più).

Si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo.

Ecco la situazione dettagliata dei casi odierni in provincia di Arezzo.

Anghiari (2 casi)

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Donna di 86 anni Ricovero In Ospedale

Arezzo (43 casi)

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

- Donna di 79 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Neonata di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 5 anni isolamento domiciliare

- Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare

- Donna di 49 anni isolamento domiciliare

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare

- Donna di 59 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare

- Donna di 63 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 69 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 70 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 71 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

- Donna di 77 anni isolamento domiciliare

- Donna di 72 anni Ricovero Extra-Usl

- Uomo di 46 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 59 anni Ricovero In Ospedale

- Donna di 81 anni Ricovero In Ospedale

- Donna di 86 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 57 anni struttura residenziale

- Donna di 47 anni struttura residenziale

- Uomo di 73 anni struttura residenziale

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Bibbiena (11 casi)

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 60 anni struttura residenziale

Bucine (10 casi)

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

- Donna di 76 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Capolona (2 casi)

- Bambina di 8 anni isolamento domiciliare

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare

Caprese Michelangelo

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare

Castelfranco-Piandiscò (12 casi)

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

- Donna di 73 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 76 anni isolamento domiciliare

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Castiglion Fiorentino (4 casi)

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Donna di 76 anni struttura residenziale

Cavriglia (2 casi)

- Donna di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

Civitella della Chiana (4 casi)

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare

- Donna di 63 anni isolamento domiciliare

- Donna di 82 anni struttura residenziale

Cortona (3 casi)

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

- Uomo di 60 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Laterina-Pergine Valdarno (11 casi)

- Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

- Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

Loro Ciuffenna (4 casi)

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 80 anni isolamento domiciliare

Marciano Della Chiana (4 casi)

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Monte San Savino (5 casi)

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 86 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare

- Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 76 anni Ricovero In Ospedale

Montevarchi (20 casi)

- Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

- Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare

- Donna di 86 anni isolamento domiciliare

- Donna di 85 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Pieve Santo Stefano (2 casi)

- Donna di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

Poppi

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio-Stia (4 casi)

- Bambina di 1 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 75 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

San Giovanni Valdarno (13 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare

- Donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Sansepolcro (11 casi)

- Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 76 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

- Donna di 21 anni isolamento domiciliare

- Donna di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 61 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

Talla (2 casi)

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Terranuova Bracciolini (2 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

EXTRA ASL

- Donna di 49 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Uomo di 31 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

- Uomo di 87 anni Ricovero In Ospedale

- Donna di 65 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Uomo di 40 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

- Donna di 27 anni Trasferimento Verso Altro Territorio