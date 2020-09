E' tempo di ritiro, amaranto in partenza

La squadra si ritrova stamani e andrà a Chianciano fino al 18 settembre. Nominato il preparatore dei portieri

AREZZO — Oggi, venerdì 4 settembre, la S.S. Arezzo inizia il ritiro pre campionato a Chianciano Terme.

Partenza in pullman fissata per le 10 dallo stadio. La squadra svolgerà poi una seduta di allenamento alle 17 al Comunale di Chianciano a porte chiuse. La squadra alloggerà all'Hotel Miralaghi per tutta la durata del ritiro, fino al 18 settembre.

Ecco l'elenco completo dei convocati per il ritiro: Belloni, Benucci, Borghini, Bortoletti, Caso, Cutolo, Daga, Dell'Agnello, Foglia, Luciani, Maestrelli, Maggioni (in prova), Masetti, Mesina, Mosti, Nolan, Nsumbu (in prova), Picchi, Pissardo, Piu, Raja, Cipolletta, Scuderi, Sussi, Zuppel.

Domenica 6 settembre, alle 17, allo stadio di Frascati, è in programma la prima amichevole stagionale con la Lupa Frascati, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La gara si disputerà a porte chiuse, nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

La società comunica infine che il nuovo preparatore dei portieri è Matteo Bonavolontà. Classe 1984, è stato dal 2009 al 2018 allenatore dei portieri nel settore giovanile della Lazio; allenatore dei portieri della Nazionale femminile di Trinidad e Tobago nel 2017; nella scorsa stagione è stato allenatore dei portieri della Nazionale cinese Under 15 e 16, nonché docente di corsi federali per Allenatori dei portieri in Cina.

Con Matteo Bonavolontà si completa lo staff tecnico a disposizione di mister Potenza:

- vice: Vincenzo Marruocco

- coll. tecnico: Ivan Bozic

- prep. atletico: Franco Varese

- all. portieri: Matteo Bonavolontà