Ecco l'ospedale di riferimento per ogni patologia

Chirurgia Generale al Centro Chirurgico, Traumatologia al San Giuseppe, Ortopedia alla Gruccia, Oculistica alla Fratta, Endoscopia a Sansepolcro

AREZZO — L'emergenza sanitaria ha indotto la Asl ha trasformare il "San Donato" di Arezzo e "Misericordia" di Grosseto come ospedali di riferimento per il Coronavirus dell'area sud-est della Toscana.

Questo significa che l'intera struttura, o un'ala del complesso, viene interamente dedicata alla presa in carico, attraverso il ricovero, di pazienti risultati positivi al tampone con sintomatologia grave e che quindi necessitano di assistenza medica e infermieristica continua.

La Asl, quindi, ha messo in atto una riorganizzazione degli ospedali, rimodulando le attività in base alle necessita dettate dalla situazione di emergenza, per ottenere quanti più possibili posti letto da dedicare ai pazienti positivi.

La nuovo organizzazione non è funzionale solo alle persone già ricoverate, ma è pensata in previsione di un eventuale aumento dei casi, sempre con l’obiettivo di “separare i percorsi”, come ripete il direttore D’Urso da tempo.

Ad Arezzo, tutte le attività di chirurgia generale e specialistica, programmata e in urgenza sono già state spostate al Centro Chirurgico Toscano.

Alla Clinica San Giuseppe Hospital sono in corso di trasferimento la traumatologia minore, l'ortopedia oncologica, l'Hospice e lo Scudo.

L'attività oncologica sarà spostata nella palazzina del Calcit accanto al San Donato; la traumatologia ortopedica maggiore sarà eseguita alla Gruccia. L'endoscopia e la dermatologia sono affidate all'ospedale di Sansepolcro. Le urgenze oculistiche alla Fratta e a Sansepolcro.