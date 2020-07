Esenzione ticket, proroga a fine ottobre

Nuovamente posticipate fino a fine autunno le autocertificazioni per le fasce di reddito e la validità degli attestati Isee presentate nel 2019

AREZZO — La proroga fissata al 30 giugno 2020 per le autocertificazioni di esenzione dal pagamento del ticket slitta ancora. La scadenza è stata fissata adesso per il 31 ottobre e riguarda le esenzioni in elenco:

- E01 per i minori fino ai 6 anni e per gli ultra 65enni;

- E02 per i disoccupati, sia per il titolare che per i beneficiari;

- E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che per i beneficiari.

Posticipata anche la validità degli attestati Isee presentati nel 2019 che resteranno in vigore fino a fine ottobre.

Il provvedimento è stato approvato al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini evitando assembramenti presso gli uffici preposti, rispettando così le norme anti contagio.

È possibile verificare ed eventualmente autocertificare la fascia economica e l'esenzione del ticket tramite carta sanitaria elettronica attivata:

- direttamente online https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line muniti di lettore di smart card;

- ai TotemPuntoSi;

- con la App Smart SST, disponibile per i sistemi Android e iOS (https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst).