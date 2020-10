Fratelli d'Italia mette in campo 19 "sentinelle"

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Consiglieri comunali e candidati della lista saranno i referenti di una zona della città. Al via una campagna di ascolto sui problemi dei cittadini

AREZZO — Ok la vittoria, ok la nuova giunta Ghinelli. Ora c’è da lavorare trasformando la seconda Consiliatura in contatto diretto coi cittadini. Fratelli d’Italia mantiene attiva e operativa la lista dei candidati al Consiglio comunale – compresi gli eletti – che si trasformeranno in “sentinelle” sul territorio, referenti per i cittadini sulle problematiche del territorio.

Una campagna di ascolto che si apre alla vigilia del varo della giunta Ghinelli e dell’insediamento del consiglio comunale (giovedì prossimo nell’Auditorium di Arezzo Fiere) e resterà operativa in maniera permanente. Ogni esponente del partito di Giorgia Meloni sarà responsabile di una zona della città dove vive o che conosce bene e dentro quell’ambito si interfaccerà con gli aretini.

“La vittoria deve essere supportata da un ascolto continuo delle frazioni e risoluzione dei problemi” commenta il coordinatore provinciale di Fdi Francesco Lucacci che pone l’accento sul ruolo del partito “stata determinante per la vittoria in questa tornata elettorale”.

La mappa operativa è pronta: diciannove esponenti di Fratelli d’Italia hanno già un’area territoriale dove tradurre l’impegno elettorale in fatti concreti. Ecco lo schema:

Roberto Severi: centro storico e Frazione di Peneto, zona Poti, zona via Setteponti, via del Gavardello

Massimo Dal Piaz: centro storico

Mirko Latorraca e Roberto Cucciniello: Le poggiola Battifolle, Chiani, Ponte a Chiani, Ruscello.

Enzo Gori: Antria, San Polo, zona nord, Tregozzano. Tema: strutture sportive

Michela Senesi: problematiche della scuola. Zona: La Marchionna e Fonte Rosa.

Monica Giommetti: via Vittorio Veneto via Romana, San Marco, Olmo, San Leo.

Andrea Fratini: via Marco perennio, via Fiorentina;

Lorenzo Guarneri: zona la Meridiana, Pescaiola,

Emanuele Cutini: Tortaia, Agazzi, il vignale, Molin Bianco;

Francesco Palazzini: San Leo, Pratantico Indicatore, Monte Sopra Rondine,

Renato Viscovo: Ponte a Buriano, Meliciano, Quarata Capoluci Venere, Rondine.

Silvia Neri: centro storico

Gabriele Soldani: Rigutino Vitiano, Policiano, Frassineto.

Sabrina Pucci: Saione.

Flavia Dragan: referente per la comunità Romena ad Arezzo;

Mario Bernardini: Molin Nuovo Palazzo del Pero, la Rassinata

Simone Casi: San Donato. Tematiche giovanili

Emilio Lucattini e Maria Rita Bracci: la Pace, San Firenze, Matrignano, Stoppe d'Arca

Francesco Lucacci: Staggiano, Pomaio, Molinelli, via Redi Via Severi, via delle Conserve, zona cappuccini, San Fabiano, Giovi, Ceciliano, Ponte alla chiassa, Marcena, Chiassa superiore, zona Giotto, viale Mecenate, Santa Maria, Santa Firmina, Bagnaia, Bagnoro, Gaville.