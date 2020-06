Gatto affetto da virus, 5 persone sotto controllo

La Asl sta seguendo chi è entrato in contatto con l’animale risultato malato di una rara forma di rabbia. Informato il Comune per le misure del caso

AREZZO — Le persone entrate in contatto con il gatto risultato positivo al Lyssavirus sono sotto osservazione e sono state prese in carico dalla Asl.

Il micio - di proprietà di una signora residente ad Arezzo - è morto e gli esami effettuati sul felino hanno accertato che era malato di una rara forma di rabbia, tipica dei pipistrelli (vedi articolo collegato).

L’allarme è scattato anche perché il felino qualche giorno fa aveva morso la sua padrona. Alla luce degli accertamenti, il Dipartimento di Igiene Pubblica della Asl Toscana Sud Est di Arezzo ha preso in carico le persone entrate in contatto con il gatto: si tratta della proprietaria, di tre suoi familiari e del veterinario. Tutti sono stati vaccinati e sottoposti alla profilassi con immunoglobine specifiche, secondo quanto riferisce l’azienda sanitaria. Le persone saranno seguite anche nei prossimi giorni per ulteriori controlli e vaccini. Per il momento, nessuno di loro ha sintomi particolari.

Inoltre, la Asl ha inviato una comunicazione al Comune di Arezzo, comune di residenza della persona proprietaria del gatto, affinché vengano adottati i provvedimenti sanitari a carattere territoriale.