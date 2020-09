Il trekking urbano abbraccia le botteghe

Dal 9 settembre, in alcune città toscane, al via la nuova edizione di "Artigianato & Aperitivo"

AREZZO — "Artigianato & Aperitivo": riparte il 9 settembre, con 22 appuntamenti nella regione, il trekking urbano alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei quartieri del centro storico di sette città toscane, a partire da Arezzo.

Il progetto, firmato Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Regione Toscana e Andare a Zonzo, è riservato ai soli soci di Unicoop Firenze e ha l'obiettivo di valorizzare il tessuto artigianale delle città e dei borghi della Toscana attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.

In ogni passeggiata urbana si coniugano un percorso, che permette di visitare il patrimonio artistico, architettonico e culturale della città, e la visita a una bottega artigiana, per vedere dal vivo le tecniche di produzione e i segreti dei maestri. Ogni percorso di trekking si conclude con un aperitivo riservato ai partecipanti e agli artigiani che hanno aperto le porte dei loro laboratori.

Nata nel 2017, l'iniziativa Artigianato & Aperitivo quest'anno toccherà le sette città nelle quali è presente Unicoop Firenze: si parte con Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Pistoia e Prato. In tutto saranno 22 ventidue i percorsi, offerti in esclusiva ai soci Unicoop Firenze.

"Abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa dopo il successo delle passate edizioni - afferma Sara Biagiotti, vice-presidente di Artex - Si tratta di occasioni importanti per far conoscere meglio le città toscane e le loro tradizioni anche a chi, da cittadino, le vive ogni giorno. L'artigianato rappresenta un'eccellenza del territorio e quest'iniziativa offre un punto di vista unico ai suoi partecipanti".

"Le attività culturali di Unicoop Firenze mirano a offrire ai soci momenti di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico-artistico. In questo caso, grazie alla collaborazione con Artex, riusciamo a unire alla visita delle città più belle della Toscana un elemento di incontro con chi oggi detiene il saper fare artigiano che tutto il mondo ammira. Siamo soddisfatti di proporre in esclusiva ai soci Unicoop Firenze gli appuntamenti di Artigianato&Aperitivo, in un contesto come quello attuale in cui è ancora più urgente sostenere le attività artigianali tradizionali" fanno sapere da Unicoop Firenze.

Ecco i programma per la provincia di Arezzo:

9 Settembre: L’Antica Abbazia - Bottega: Alessandra Camiceria

16 Settembre:| Il Colosseo d’Arezzo - Bottega: Vestri Cioccolato

23 Settembre: Arezzo e Cimabue - Bottega: Domenico Festa

30 Settembre: Duomo scomparso - Bottega: Ceramiche Artistiche Andrea Roggi