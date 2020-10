Iscritti dimezzati, scuola di danza lancia SOS

Paura del Covid e problemi economici delle famiglie sono le cause del calo. Letizia Bonciani (Let me dance)": "Aiutateci a sopravvivere"

AREZZO — “Aiutateci a sopravvivere, per andare oltre questo momento difficile e poi tornare a camminare con le nostre gambe”. Anzi ballare, visto che il grido di allarme arriva da una scuola di danza storica. Si tratta di “Let me dance asd” con sede a Pieve al Toppo, nel comune di Civitella.

La presidente, Letizia Bonciani, non si nasconde: “Abbiamo la metà delle iscrizioni rispetto agli altri anni ma questo non ci consente nemmeno di coprire le spese di affitto e utenze che dobbiamo sostenere mensilmente”. La paura del Covid si sta allargando e anche attività fisiche che sono salutari vengono viste con timore.

“Noi rispettiamo maniacalmente tutti i protocolli – spiega Letizia – I genitori non hanno accesso, si misura la temperatura all’ingresso, abbiamo definito gli spazi 2 metri per 2 per ogni persona, compiliamo il registro delle presenze e aggiorniamo continuamente il registro Covid, dove sono riportate tutte le misure e i prodotti utilizzati per la sanificazione. Ad ogni cambio di lezione si igienizza tutto. Eppure, la situazione è davvero preoccupante per il forte calo di iscritti. Cosa possono fare le scuole come la nostra per sopravvivere?”.

La proposta potrebbe essere un bando regionale destinato alle associazioni sportive per aiutarle a pagare gli affitti dei locali, “un modo concreto e limitato a questi mesi per andare avanti e garantire un servizio importante, non solo per la salute ma anche per gli aspetti sociali e aggregativi che comporta”. Il tutto, nella massima sicurezza.

Paura e problemi economici sono le cause principali della diminuzione degli iscritti, con un conseguente calo di tutto l’indotto: negozi che vendono abbigliamento sportivo, teatri, tecnici dello spettacolo ecc.

“E’ un problema diffuso, non solo nostro - conclude Letizia – Nei mesi scorsi sono diventata coordinatrice regionale della prima associazione di categoria in Italia, “AssoDanza”, che tutela le scuole di danza in tutto il territorio nazionale. Solo in Toscana conta oltre 100 realtà. E per tutti il momento è buio. Dobbiamo essere uniti e lottare”.