Arezzo è libera, scacciato il Coronavirus

Commemorazione Floyd, Boldrini in ginocchio: «Contro discriminazioni». Il deputato di Fratelli d'Italia: «Una sceneggiata»

Oggi è guarito l'ultimo contagiato. Dal caso della maestra oltre 100 persone hanno combattuto la battaglia

AREZZO — L'ultimo paziente Covid è guarito. Oggi Arezzo torna a sorridere, è libera dal virus.

Era il 5 marzo quando abbiamo dato la notizia dalla prima contagiata in città, un'insegnate 50enne. Da quel giorno è iniziata un'odissea per tutta la comunità aretina che, quotidianamente, veniva informata dagli organi di stampa e dalle istituzioni sull'andamento del "male del secolo".

Il Covid in città non è mai stato troppo presente. Solo lo 0,1% della popolazione ha contratto il virus ed il dato è tra i più bassi della Toscana. Per avere un paragone basti pensare a Montevarchi, città che ha un quarto dei residenti di Arezzo e che conta 118 contagiati, una dozzina più del capoluogo.

Oggi Arezzo si lascia alle spalle tre mesi cupi, pieni d'angoscia, di rabbia e di tanta paura. L'ultimo contagiato è guarito e in città risplende il sole della speranza, della voglia di fare, di risollevarsi da un periodo a dir poco surreale.

Il Covid ha cambiato gli aretini che hanno riscoperto un senso di apparenza straordinario. Attaccandosi alle loro certezze hanno combattuto il virus uniti e compatti. Insieme, nei mesi della "chiusura", hanno cantato l'Inno d'Italia e della Giostra del Saracino dai balconi e sui Social. Stringendosi nella solidarietà hanno donato al Calcit e all'ospedale San Donato, soldi, materiale sanitario, protezioni personali. Hanno pure preparato pasti e prelibatezze a infermieri e medici che, giorno e notte, erano schierati in prima linea a combattere il male.

Il personale sanitario è stato incoraggiato, supportato, a volte anche idolatrato perché gli aretini sono così, non hanno mezze misure, quando sposano una causa ci si "buttano a capofitto" e danno tutto. E così è stato.

Alla fine il giorno è arrivato. Oggi, 9 giugno, l'ultimo contagiato è guarito. Arezzo è libera dal virus.