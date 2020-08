Movimento 5 Stelle, ecco la squadra per le Regionali

Tamponi a Linate, i passeggeri: «Poca fila, molto comodo farlo in aeroporto»

Quattro i candidati per la circoscrizione aretina dei pentastellati che sostengono Irene Galletti. La cortonese Cristiana Quaratini è la capolista

AREZZO — Alle ore 12 sono scaduti i termini per presentare le liste per le prossime elezioni amministrative che, ricordiamo, si terranno il 20 e 21 settembre.

Alle Regionali il Movimento 5 Stelle andrà da solo, nonostante il voto sulla piattaforma "Rousseau" abbia dato il via libera ad accordi e alleanze. In Toscana la candidata presidente Irene Galletti ha escluso ogni possibile intesa con le altre forze politiche, compreso il Pd "partner" al governo nazionale.

Galletti ha criticato Giani definendolo "un usato sicuro", così come ha "affossato" la sua concittadina Ceccardi, candidata della Lega per il centrodestra, etichettando la sua esperienza amministrativa alla guida del comune di Cascina come "disastrosa".

Intanto questa mattina sono state presentate le liste per le elezioni di settembre e il Movimento 5 Stelle, per la circoscrizione di Arezzo, ha candidato:

Cristiana Quaratini di Cortona (capolista).

Roberto Cecchini di Arezzo.

Maria Vincenza Anna Arrigo di Lucignano.

Luigi Rivolta di Castelfranco Pian di Scò.