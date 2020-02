Nati per leggere, gli incontri a febbraio

Al via gli incontri rivolti ai bambini e ai loro genitori. Le letture si svolgeranno nella sezione ragazzi della biblioteca

AREZZO — Ai nastri di partenza il 21esimo anno di Nati per Leggere alla sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo.

Giovedì 13 febbraio alle 17 “Storie piccine picciò!”, storie in rima e non solo per scoprire a piccoli passi il mondo. Incontro rivolto ai bambini 24-36 mesi e ai loro genitori.

Martedì 18 febbraio alle 17 “Venite a spasso col mostro?”, un pomeriggio alla scoperta delle strane creature che popolano i libri e la biblioteca. Incontro rivolto ai bambini 4-6 anni e ai loro genitori.

Mercoledì 26 febbraio alle 10 “Buongiorno piccolino!”, melodie e parole per bambini dai 6 ai 18 mesi e i loro genitori.

L’accesso sarà consentito fino a un massimo di 25 persone.