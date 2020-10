"Noi maestre, contatto di caso, avvisate tardi"

«L'Aria che Tira» non va in onda, l'annuncio di Myrta Merlino: «Sto bene, ho fatto il tampone»

Le tre docenti che insegnano in Valdarno, hanno ricevuto stamani la comunicazione della Asl. Ma proprio oggi doveva finire il periodo di isolamento

AREZZO — Comunicazione fuori tempo massimo. E' quella che hanno ricevuto tre maestre di una scuola elementare del Valdarno.

Le docenti avrebbero dovuto stare in isolamento dal 13 ottobre al 24 ottobre perché risultate "contatto di caso", come riportato nella mail che una di loro ha ricevuto dalla Asl Toscana sud est e che pubblichiamo nella foto.

Il problema è che la mail l'hanno ricevuta questa mattina e proprio oggi sarebbe scaduto il periodo di isolamento.

Solo per puro caso, nei giorni scorsi avevano scoperto da sole di essere venuto a contatto con un caso positivo e si sono messe in autoisolamento. In particolare, la maestra a cui si riferisce il certificato che pubblichiamo, ha fatto anche il tampone di sua iniziativa, a pagamento, per fare chiarezza e sta aspettando il risultato.

Dalla Asl, solo stamani è arrivata la comunicazione. In realtà, risulta che altri casi simili stiano avvenendo in tutto l'Aretino.