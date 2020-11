Pier Lugi Rossi è uscito dall'incubo del Covid

Maltempo nel Crotonese, elicotterosalva una donna intrappolata in auto

Il noto medico annuncia la sua guarigione e quella della moglie. E si dichiarano pronti a donare il plasma. "Esperienza pesante"

AREZZO — "Guariti", il noto medico aretino, specializzato in alimentazione, Pier Luigi Rossi ha annunciato così, su Facebook, l'uscita dal tunnel del Covid, sia per lui che per la moglie Tiziana.

Ed entrambi hanno subito dichiarato di voler dare un contributo importante a chi ancora sta affrontando la malattia: "adesso siamo immuni e pronti a donare il nostro plasma attivo con anticorpi Contro il Coronavirus. Una esperienza pesante, senza marcati sintomi, ma superata".

Da Rossi non potevano mancare, ovviamente, indicazioni su che cosa è importante mangiare per affrontare il virus. Indicazioni basate anche sull'esperienza vissuta in prima persona: "abbiamo adottato una alimentazione giornaliera, mirata ad introdurre determinati nutrienti, attivi sul sistema immunitario e sull’asse intestino-polmone. La scienza ha sviluppato ampie ricerche e pubblicazioni sulla nutrizione clinica nella Covid 19, che applicate contribuiscono alla guarigione. Purtroppo riscontro una carenza di indicazioni nutrizionali da parte delle Istituzioni Pubbliche da adottare nella prevenzione e nella terapia sistemica di questa patologia. La fragilità del corpo umano infettato da Ccoronavirus dipende dalle personali condizioni metaboliche, nutrizionali e immunitarie. La conoscenza genera la salute".

Insomma, anche il professionista, nonché primo rettore della Fraternita dei Laici, ha dovuto affrontare il contagio, assieme alla moglie. Un periodo sicuramente difficile ma che sono riusciti a superare e per questo dà anche indicazioni per affrontarlo e venirne fuori al meglio.