Rifiuti, selezionati quelli dei contagiati

Aisa impianti mette a punto un nuovo sistema di raccolta differenziato per i soggetti riscontrati positivi al tampone del Coronavirus

AREZZO — Parte da domani mattina il nuovo servizio che Aisa Impianti ha studiato per la raccolta dei rifiuti al domicilio delle persone contagiate dal Covid-19.

"La spazzatura, afferma il sindaco Ghinelli - generata da un soggetto infetto deve essere tratta in maniera diversa e più oculata rispetto alla norma".

In pratica il servizio è così strutturato: l'operatore di "Sei Toscana" giornalmente si reca presso l'abitazione dell'utente contagiato. Questo avrà già provveduto ad inserire i propri rifiuti in un apposito sacchetto, fornito dall'azienda, che verrà adagiato fuori dalle porta. Così facendo non ci sarà neppure il contatto visivo tra l'operatore e il paziente.

Questi rifiuti raccolti avranno una linea preferenziale e verranno immediatamente inceneriti senza essere stoccati.

Ghinelli, infine, ricorda che non ci sono modifiche alla raccolta differenziata ordinaria per le famiglie ma che sono chiusi i centri di raccolta per oggetti ingombranti e particolari.

Sospeso anche il servizio per le aziende che, per questo periodo, non verranno più servite direttamente a domicilio da "Sei Toscana".