Sanità aretina, giornata di inaugurazioni

Stamani il presidente della Giunta regionale, Rossi, in visita agli ospedali di Montevarchi e Bibbiena

AREZZO — Doppia inaugurazione oggi per la sanità della provincia di Arezzo."Tac nell'ospedale della Gruccia: una tecnologia che offre una marcia in più all'intero presidio. Nuovo pronto soccorso nell'ospedale di Bibbiena: una risposta al Casentino e il completamento della rete dell'emergenza territoriale".

Antonio D'Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud Est, ha sintetizzato così una mattina condivisa con il presidente della Giunta regionale, Enrico Rossi e con i sindaci di Valdarno e Casentino.

Il presidente, nel suo intervento a Montevarchi, ha sottolineato come la nuova Tac consenta esami più efficienti e tempestivi ed ha ricordato che il Covid ha rimesso al centro la sanità e la necessità di un Sistema Sanitario Regionale ben organizzato e adeguatamente finanziato. "Una centralità che la sanità toscana ha dimostrato di meritare confermando, in piena emergenza, competenze dei professionisti, capacità di organizzazione, strutture moderne e all'avanguardia".

Nel suo intervento a Bibbiena, il presidente della Giunta regionale ha smentito le voci di chiusura ed ha ricordato che in Toscana non si chiudono ospedali da 15 anni. Il nuovo pronto soccorso nell'ospedale del Casentino garantisce i cittadini di questa vallata. L'obiettivo della Regione è rafforzare la rete ospedaliera e le zone montane devono essere presidiate proprio in considerazione dei loro problemi e della loro particolarità.

Le due inaugurazioni di stamani sono state l'occasione anche per un confronto tra Asl e comuni. A Montevarchi, dopo l'illustrazione della Tac da parte della responsabile del presidio, Patrizia Bobini e della direttrice di Radiologia, Claudia Nocentini, sono intervenuti la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai e il presidente della Conferenza dei sindaci, Sergio Chienni.

La prima ha dichiarato di prendere atto degli investimenti annunciati per l'ospedale della Gruccia ma ha lamentato la carenza di personale ed ha chiesto di rilanciare la struttura. Il presidente della Conferenza dei sindaci ha ringraziato Rossi per l'azione della Regione nell'emergenza Covid ed ha chiesto alla Asl di stabilizzare la direzione della Gruccia e di potenziare le cure intermedie. Ha chiuso ringraziando a nome dei Comuni le associazioni di volontariato e le imprese della zona per la loro costante attenzione allo sviluppo dell'ospedale del Valdarno.

Ai due amministratori ha risposto D'Urso: "La nuova direzione dell'ospedale è un tema all’attenzione della Direzione Aziendale. Per il potenziamento delle cure intermedie fino alla quota di 0,4 posti letto per 1.000 abitanti, abbiamo già avviato le procedure per reperire locali; potenzieremo le attività di medicina specialistica in Valdarno”.

Risposte anche ai sindaci del Casentino che stamani hanno visitato il nuovo pronto soccorso con il direttore del presidio Claudio Cammillini: "Non solo il nuovo pronto soccorso ma il potenziamento delle cure intermedie con posti letto in ospedale e con appositi finanziamenti. L'investimento fatto per la struttura inaugurata stamani è stato di 400.000 euro e ci ha consentito di attivare una stanza di isolamento polifunzionale, uno spazio accoglienza per i pazienti pediatrici e di incrementare i posti di osservazione breve intensiva".





Ospedale del Valdarno: la nuova tomografia computerizzata

La sigla è Revolution TC EVO GE. E' la nuova apparecchiatura per la tomografia computerizzata. Per la sua installazione,sono stati effettuati lavori di riqualificazione della sala: sostituzione del pavimento e adeguamento dell'impianto elettrico e di quello di condizionamento per rendere idoneo il comfort microclimatico. L'intervento è durato due settimane con un costo di circa 30.000 euro. La TC è stata acquisita con un noleggio quinquennale è di 422.000 euro e comprende sia la locazione che la manutenzione full risk per tutto il periodo. Il macchinario precedente è stato destinato agli esami al pronto soccorso e per quelli di urgenza nei vari reparti dell’ospedale. Le particolarità della nuova apparecchiatura: elevata qualità diagnostica, maggiore velocità nell'esecuzione degli esami, sistemi di protezione delle radiazioni ionizzanti con sensibile riduzione della dose radiogena che è ridotta dell’80% rispetto alle tecnologie tradizionali. E questo elemento è di particolare importanza nei pazienti pediatrici e oncologici. Viene utilizzata nei settori della neurologia, dell’oncologia e del total body. Ha un particolare sistema, definito “Organ dose modulation" che consente la riduzione della dose a carico degli organi sensibili, quali cristallino, tiroide, seno e gonadi. Esegue un total-body in 10 secondi, E' dotata dell'applicazione "MAR" Metal Artifact Reduction che consente un'ottima qualità delle immagini anche in presenza di protesi e mezzi di sintesi metallici. E’ un macchinario con nuovi software che, tra l’altro, consentono di valutare il danno ischemico nell'ictus acuto con valutazione della possibilità di recupero e questo è utile per il successivo percorso terapeutico.

Ospedale del Casentino, nuovo pronto soccorso

Investimento di oltre 400 mila euro da parte della Asl. I lavori hanno determinato una ristrutturazione edile ed impiantistica. Sono stati rifatti pavimenti, rivestimenti, tinteggiature e controsoffitti, buona parte degli impianti idraulici ed elettrici, tutti gli impianti di sicurezza e rilevazione, i locali sono stati dotati di climatizzazione. Infine nuovi arredi e attrezzature. I lavori hanno garantito migliori servizi ai pazienti. Sono stati quindi creati due accessi distinti (pedonale e barellati) con dispositivi di controllo per sicurezza utenti e personale sanitario; creati ampi spazi per l'accoglienza dei pazienti che permettono effettuazione pre triage e mantenimento distanza di sicurezza e abbiamo rinnovato la postazione triage per di rispondere all esigenze della nuova codifica regionale. Miglioramento della struttura, potenziamento dei servizi. Adesso il pronto soccorso dispone di una stanza di isolamento polifunzionale, di uno spazio accoglienza per i pazienti pediatrici e sono stati incrementati i posti di osservazione breve intensiva. Altre novità sono rappresentate dal sistema di posta pneumatica per invio provette esami in laboratorio e da due pensili a colonna nelle sale dedicate ai codici maggiori che rendono le postazioni più funzionali. All'investimento Asl si sono aggiunte numerose donazioni da parte di associazioni e amministrazioni comunali.