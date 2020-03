Strade e viabilità, dalla Regione l'ok ai lavori

Coronavirus, al via i controlli con i droni per individuare assembramenti di persone a Genova

Autorizzata la Provincia di Arezzo ad utilizzare 250mila euro per il terzo lotto della variante alla 69, direttrice che collega il capoluogo al Valdarno

AREZZO — La Regione ha smobilizzato risorse per completare importanti interventi strade regionali in varie zone della Toscana per completare interventi sulla viabilità regionale.

Per il territorio aretino la Regione ha autorizzato la Provincia di Arezzo ad utilizzare economie per 249.854 euro per il 3° lotto della variante alla Sr 69, la strada che collega Arezzo con il Valdarno

“Con queste risorse – spiega l’assessore Ceccarelli– portiamo avanti un’importante opera di riqualificazione della rete viaria regionale, che rappresenta la più importante rete di collegamento presente sul territorio toscano. Mantenere in efficienza il sistema viario è il primo passo per garantire maggiore sicurezza sulle strade e la Toscana da anni ha fatto della sicurezza stradale una priorità”.