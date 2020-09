Superbonus e fondi Europei per una città più sostenibile

Evento alla Casa dell'Energia organizzato dai 5 Stelle. Irene Galletti e Michele Menchetti all'incontro con il vicepresidente del Parlamento Europeo

AREZZO — Molta gente all'evento organizzato questa mattina dal Movimento 5 Stelle alla Casa dell'Energia di Arezzo. Il tema era il superbonus 110% ma la presenza di Fabio Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, è stata l'occasione anche per fare il punto sulle tante risorse messe a disposizione dall'Europa, poco utilizzate, per rendere l'Italia, la Toscana e Arezzo realtà più vivibili.

Energia rinnovabile, lotta all'inquinamento, mobilità sostenibile, sono punti focali per il Movimento 5 Stelle.

L'esponente pentastellato a Bruxelles ha ribadito che sia importante creare la sinergia tra Stato, Regione e Europa al fine di rendere il Paese più sostenibile.

"E’ necessario far capire alle amministrazioni locali che ci sono enormi opportunità da raccogliere in Europa specialmente per quello che riguarda il tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione, della mobilità sostenibile e ancora la governance ambientale, la partecipazione dei cittadini e anche la creazione di vere e proprie reti di città europee ancorate su una visione di turismo sempre più integrata e destagionalizzata.

E' importante instaurare una vera cultura dell’euro progettazione.

Quello che vogliamo e porteremo avanti è di avere sportelli in tutte le province della Toscana, e non solo a Firenze, per sensibilizzare le imprese del territorio su questa grandi opportunità" - ha dichiarato Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo.

Insomma, tutela dell'Ambiente ma anche Sanità e Lavoro, queste le priorità per la Toscana che sta portando avanti Irene Galletti, la candidata a Governatore del Movimento 5 Stelle. "La funzione dell'Unione Europea per la nostra proposta per la Toscana è fondamentale. Dobbiamo instaurare un rapporto stretto e biunivoco che ci permetta di intercettare le risorse esistenti ma anche di crearne di nuove".

Michele Menchetti, candidato sindaco al Comune di Arezzo, sottolinea come sia importante sapersi muovere in Europa per ottenere benefici anche per la città. In tema supebonus 110% punta l'accento proprio dell'importanza di questa manovra per rendere Arezzo sempre più vivibile, green e libera dall'inquinamento.