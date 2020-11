Topi da ristorante, ok la cattura ma serve di più

Confcommercio si congratula con la Polizia per l'arresto di sabato notte e sollecita il Prefetto ad un incontro per ottenere più controlli

AREZZO — Gli autori del raid di sabato notte hanno un nome ed un volto. La Polizia li ha arrestati dopo il colpo al ristorante "Maninpasta" di Saione.

Insomma, almeno questa volta non c'è stato il danno e la beffa.

Confcommercio si congratula con le Forze dell'ordine ma chiede di più. Sollecita il Prefetto ad un incontro per trovare una soluzione a questa situazione "delinquenziale" che sta ulteriormente penalizzando un comparto "messo al tappeto" dall'emergenza sanitaria.

“I nostri imprenditori sono già fortemente provati dalla gravità della situazione economica legata alla pandemia - afferma Anna Lapini, presidente di Confcommercio Toscana. Non possiamo permettere che si aggiungano a tutto questo ulteriori problemi e danni – materiali e psicologici causati dalla criminalità. Per questo motivo, abbiamo chiesto di incontrare il Prefetto per esporre le preoccupazioni della categoria, mettendoci a disposizione per qualsiasi iniziativa di contrasto alla malavita. Senza dubbio, il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’obbligo di chiusura di tanti negozi ed esercizi hanno reso le nostre città più vulnerabili ed esposte ai fenomeni criminosi, perché più vuote e silenziose. Non possiamo permetterlo. Noi imprenditori chiediamo di non essere lasciati soli. Siamo certi che le Forze dell’ordine stanno mettendo come sempre tutto il loro impegno per vigilare la situazione, ma vogliamo che arrivi alla nostra base associativa un segnale forte di attenzione” - conclude Anna Lapini.