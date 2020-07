Un tablet in dono per gli anziani della Rsa Pionta

L'iniziativa è della Regione Toscana e consente agli ospiti delle strutture di rimanere in contatto con i parenti

AREZZO — Consegnato un tablet in dono alla RSA del Pionta, che potrà essere utilizzato dagli ospiti per rimanere in contatto con i parenti a casa.

L'iniziativa rientra nel programma di sostegno della Regione Toscana. La consegna è avvenuta ieri e si è concretizzata per mano della vice presidente del Consiglio Regionale della Toscana Lucia De Robertis.

Il Tablet fa parte dei 50 acquistati da Estar grazie alla campagna di donazioni "Sostieni gli ospedali della Toscana" e distribuiti negli ospedali toscani, nel periodo in cui non erano consentite le visite dei parenti.



“Uno strumento - ha dichiarato Evaristo Giglio, direttore del Distretto Socio-Sanitario di Arezzo - che sta diventando fondamentale per tutte le strutture residenziali che consente di restare in contatto in sicurezza con i familiari di parlare con loro e fare molte altre attività”.



“Da qualche settimana - ha dichiarato Lucia De Robertis - è stata riattivata la possibilità per i parenti di andare a fare visita agli anziani ospiti nelle Rsa della Toscana. Ma l'emergenza Coronavirus non è finita, le visite avvengono secondo modalità contingentate e nel rispetto delle regole di sicurezza. Quindi i tablet sono un utile strumento di supporto a queste nuove modalità di visita e consentiranno agli anziani di stare di più in contatto con i familiari e con la comunità. Questi momenti sono anche l’occasione per fare un ringraziamento al personale delle Rsa, per la professionalità e la dedizione con cui hanno gestito questo difficile e delicato periodo di emergenza ad Arezzo ed il tutta la Toscana”.